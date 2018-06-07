عطيف ينهي مسيرته مع الشباب.. وإدارة النادي تعرض عليه منصبا إداريا
أنهى لاعب الشباب أحمد عطيف، اليوم الخميس، مسيرته مع النادي؛ بعد توقيع مخالصة مالية مع الإدارة.
وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإدارة عرضت على عطيف الانضمام للجهاز الإداري والفني للشباب؛ للاستفادة من خبرته كلاعب مميز وقائد ناجح.
وفي وقت سابق اليوم أعلن الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع 19 لاعب أخر.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 526 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراً على كل شيء 😢💔.
عطيف الوفاء 💔.
ماجد[ عدد التعليقات: 1019 ] نشر منذ 1 ساعة
غياب الاساطير مؤلم 💔😔