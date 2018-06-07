عطيف ينهي مسيرته مع الشباب.. وإدارة النادي تعرض عليه منصبا إداريا

نواف السالم(صدى):

أنهى لاعب الشباب أحمد عطيف، اليوم الخميس، مسيرته مع النادي؛ بعد توقيع مخالصة مالية مع الإدارة.

وكشف النادي عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، أن الإدارة عرضت على عطيف الانضمام للجهاز الإداري والفني للشباب؛ للاستفادة من خبرته كلاعب مميز وقائد ناجح.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الشباب عن توقيع مخالصة مالية مع 19 لاعب أخر.