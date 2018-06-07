أمن الطرق يعلن تفعيل نظام الرصد الآلى المتحرك في ” الجوف “
كشفت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف، عن بدء تطبيق نظام الرصد الآلي المتحرك بجميع طرق المنطقة، مشيرة إلى أن التطبيق بدأ اعتبارا من، أمس الأربعاء، الموافق ٢٢ رمضان الحالي، مؤكدة أن تفعيل الرصد الآلي المتحرك يُساهم في رصد تجاوزات السرعة، والسير على الخط الأصفر، أو عكس الاتجاه.
وناشدت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف جميع المواطنين، التقيد بالسرعة النظامية المحددة، وعدم مخالفة اللوائح لضمان سلامتهم وسلامة سالكي الطرق.
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 43 دقيقة
ياليت تهتمون بالطرق والخدمات عليها والمحطات وتعطونها شي بسيط من اهتمامكم بالرصد
عمار[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يعيننا وبس
خديجه[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 40 دقيقة
احسن قرار يعطيهم العافيه …فكونا من المتهورين سرعة زايده وماسكين الجوال .امشي صح ما احد يكلمك .كثر كلام مانبغى .