أمن الطرق يعلن تفعيل نظام الرصد الآلى المتحرك في ” الجوف “

علي العنزي(صدى):

كشفت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف، عن بدء تطبيق نظام الرصد الآلي المتحرك بجميع طرق المنطقة، مشيرة إلى أن التطبيق بدأ اعتبارا من، أمس الأربعاء، الموافق ٢٢ رمضان الحالي، مؤكدة أن تفعيل الرصد الآلي المتحرك يُساهم في رصد تجاوزات السرعة، والسير على الخط الأصفر، أو عكس الاتجاه.

وناشدت القوة الخاصة لأمن الطرق بالجوف جميع المواطنين، التقيد بالسرعة النظامية المحددة، وعدم مخالفة اللوائح لضمان سلامتهم وسلامة سالكي الطرق.