موجة من الأتربة تضرب محايل عسير

أبها(صدى):

شهدت محافظة محايل عسير اليوم الخميس موجة من الغبار والأتربة، مما أدى إلى انعدام الرؤية الأفقية على الطرقات والشوارع المحورية.

وانتشرت دوريات الأمن والمرور على الطرقات حيث شهد المستشفى العام تدفق عدد من المرضى من كبار السن والأطفال الذين يعانون من مرض الربو والحساسية.

وطالبت مديرية الدفاع المدني في منطقة عسير المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر من موجة الغبار، داعية الجميع لاتباع إرشادات الدفاع المدني.