بالفيديو.. المنازل الدائرية بروسيا مقر الإقامة الأمثل لمشجعي الأخضر

ماجد محمد(صدى):

أيام قليلة تفصلنا عن مونديال روسيا؛ وسط ترقب كبير من جماهير الكرة على مستوى عالمي.

ومع اقتراب انطلاق المونديال تستعد الجماهير المؤازرة لمنتخاباتها للسفر إلى روسيا لتشجيع لاعبيها، وهنا يكون أمر اختيار مكان للإقامة في روسيا هو أحد أهم الأشياء التي قد تشغل بال الجميع.

وفي الوقت الذي تنتشر فيه الفنادق المختلفة بروسيا، يوجد بديل أخر هو الأفضل، خاصة لعاشقي الاختلاف؛ حيث يوجد على بعد 6.5 كيلومتر من العاصمة الروسية ” موسكو ” ، ما يعرف بالمنازل الدائرية.

وتتكون المنازل الدائرية من غرفتين للنوم وحمامين؛ كما تبلغ قيمة الإقامة لليلة الواحدة 60 دولارًا وهو ما يجعله الاختيار الأمثل للمشجعين، في حالة امتلاء الفنادق.