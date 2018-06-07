بالفيديو.. إعجاب ملايين العرب والمسلمين من فيلم ” إحسان من الحرم “

أماني الغامدي(صدى):

رصد الفيلم التسجيلي ” إحسان من الحرم ” معلومات لايعرفها الكثيرين عن المسجد الحرام، إلى جانب الخدمات المتوفرة لزوّاره على مدار العام.

لاقى الفيلم الذي أذاعه الإعلامي أحمد الشقيري، اليوم الخميس، على فضائية MBC إعجاب الكثير من المواطنين والمغردين العرب والمسلمين، والذين عبروا عن دهشتهم من المعلومات المثيرة التي كشفها الفيلم.

وأكد الشقيري على أهمية المعلومات التي كشف عنها الفيلم الوثائقي، حول المكان المبارك الذي يتسع لنحو مليونَي شخص ويتردّد عليه سنوياً نحو 20 مليون زائر، فيما تظلّ أبوابه مشرّعة للوافدين من كل مكان.

ونشر الشقيري في تغريدة له بعد عرض الفيلم، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلا: ” أكثر شيء لفت نظري وأول مرة أدري عنهم؛ مقرأة الحرم واتجاه البلاط نحو الكعبة ” .

ووثق الشقيري بأسلوب علمي يخاطب العقول والقلوب مختلف جوانب الإحسان المتوفّرة في الحرم خدمةً للزائرين من عمليات التنظيف إلى التعطير والتبريد والتقنيات السمعية وحفظ الأمتعة وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وإدارة ماء زمزم وغيرها.