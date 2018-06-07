منطقة ” برزان ” العسكرية القطرية.. محاولة للتغطية على أعمالها الإرهابية

طلال الضوي(صدى):

تسعى قطر بشدة إلى وضع نفسها كدولة عظمى على خريطة العالم، متجاهلة ضآلة حجمها، وضعف جيشها الذي لم يصنف من بين أقوى جيوش العالم ويضم العديد من الجنود المرتزقة؛ لذلك تحاول شراء أسلحة ضخمة ومعدات متعددة أكبر منها، فضلا عن عقد المزيد من الصفقات العسكرية.

وكشف ناصر بن حسن النعيمي، رئيس شركة ” برزان ” القابضة المملوكة لوزارة الدفاع القطرية، اليوم الخميس، عن إنشاء منطقة عسكرية جديدة، موضحًا أنه تم اختيار هذا الموقع لقربه من الطلاب في الجامعات المختلفة، علاوة على توافر الأدوات واللوازم الخاصة بالبحوث.

تَزُعم حكومة تنظيم الحمدين أن المنطقة العسكرية ستبلغ مساحتها 26 كيلومترا مربعا، وستحتوي على مجموعة من المصانع الخاصة بالإنتاج والتجميع لمختلف المعدات العسكرية، كما ستعمل الشركة على إنشاء مبنى البحوث والتطوير الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، وتعتمد الشركة على 3 ركائز رئيسية هي: الاستثمار في شركات الدفاع والأمن، والبحوث والتطوير، إضافة إلى المشاركة فيما يتعلق بالمشتريات الإستراتيجية للقوات المسلحة.

ومن جانبه، صرح اللواء ناجي شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا في مصر، بأن تلك المنطقة ما هي إلا محاولات قطرية بائسة لتحويل الدوحة إلى مركز للصناعة العسكرية، مؤكدا أنها ستبوء بالفشل ولن تتمكن من النجاح، ومن الممكن أن تشهد إقبالا فقط من الجانب التركي والإيراني.

وأضاف شهود: إن الدوحة تُنفق المليارات من أجل تبييض وجهها للتغطية على أعمالها الإجرامية ودعمها للإرهاب، من خلال تلك المحاولات البائسة، لافتًا إلى أن تلك المنطقة العسكرية الصناعية تحتاج للكثير من الأركان التي يصعب على قطر استيعابها، وهو ما يؤكد مساعيها في تكوين قوى تفوق قدراتها لوضع نفسها في مصاف الدول بطريقة خاطئة.

ويُذكر أنه في مارس الماضي، كانت قطر أعلنت تدشين شركة ” برزان القابضة ” ، كأول شركة قطرية رائدة في مجال الدفاع والأمن والاستثمارات العسكرية، خلال معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري ” ديمدكس 2018 ” .

وتعتقد الحكومة القطرية إنه من خلال تلك المنطقة ستعزز الخبرات العسكرية بما يضمن تحقيق الاكتفاء الذاتي لها، كما أنها ستكون مملوكة بالكامل لوزارة الدفاع، وسيتولى الإشراف عليها خالد بن محمد العطية، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع.