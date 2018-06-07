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بعد مقتله تعرف علي المطلوب رقم ١٦ بقائمة التحالف

بعد مقتله تعرف علي المطلوب رقم ١٦ بقائمة التحالف
فهمي محمد(صدى):

نجحت قوات التحالف في قتل ” محمد عبد الكريم الغماري ” رئيس أركان ميليشيات الحوثي، و المطلوب رقم 16 بقائمة الإرهابيين لدى التحالف العربى، يوم الإثنين الماضي في الغارة التي شنتها قوات التحالف على محافظة الحديدة باليمن.

كان ” الغماري ” ، يعمل قبل مصرعه رئيسًا لهيئة الأركان للحوثيين، خلفًا للواء حسين خيران، وهو من مواليد قرية عزلة ضاعن التابعة لمديرية ” وشحة ” بمحافظة ” حجة ” .

درس ” الغماري ” ، في معهد حسين بدرالدين في عام ٢٠٠٣م، وكان من القيادات الميدانية العسكرية للحوثيين الذين وقفوا إلى جانب ” عبدالملك الحوثي ” في الحرب الثانية والثالثة عندما كان ” الحوثي ” هاربًا ومتخفيًا في منطقة نقعة بصعدة في بداية تولى عبدالملك زعامة وقيادة جماعة الحوثي.

وفي الإطار ذاته عمل ” رئيس أركان الميليشيات ” ، كمشرف حوثي في حجة وقيادي ميداني في الحديدة، وتولى أيضًا المسئول الأمني في صنعاء، ويعتبر من القيادات العقائدية في حركة الحوثيين الإنقلابية.

وفى نفس السياق أشارت بعض المعلومات إلى أن ” القتيل ” سافر في ٢٠١٢م إلى لبنان الضاحية الجنوبية وتلقى عدة دورات عقائدية وأمنية وعسكرية في حزب الله.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله لا يرحمه… خليه يلحق التفاح🍎🍎

[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 2 ساعتين

عقبال نسمع هلاك العميل الإيراني عبدالملك الحوثي يارب

[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 2 ساعتين

الحمدلله
وباذن الله يلحقه الباقين

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