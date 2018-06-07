أفكار رومانسية لتجديد حياتك الزوجية

متابعات(صدى):

قدمت خبيرة في العلاقات الزوجية ، أفكار ونصائح سترجعك لأيام زواجك الأولى ، لاخراجكما من الروتين الملل .

هدية جديدة

فكري في الهدية المناسبة، فقد يناسب زوجك نوع من العطور التي يحبها أو شيء من الملابس التي يرغب أن يلبسها في الإجازات، أو مجموعة كتب لكاتب يحبه ويهتم بأعماله، أو CD لآخر ما أنتج مطربه المفضل، أو هاتف محمول جديد، أو شيء ما كنت تلاحظين في الفترة الأخيرة احتياجه له.

اختاري الألوان بعناية

اشتري فستاناً يليق بتلك المناسبة، واهتمي باختيار لوناً يحبه زوجك، فالملابس الجديدة تلفت نظر الرجل.

اهتمي بمظهرك

اهتمي بأن تختلف تسريحة شعرك عما اعتاده عليك في الفترة الأخيرة، واهتمي أيضاً بالمكياج والعطر الذي يفضله، فذلك كله يجدد في عينيه يوم زفافكما.

حولي ديكور بيتك إلى مزيد من الرومانسية

حضري السفرة بالشموع وبنوع من الموسيقى الكلاسيكية التي يحبها، وبما يشتهي زوجك من أطباق، وحبذا أن تحرميه من هذا النوع من الطعام قبل الموعد بفترة طويلة حتى يشعر بالسعادة. ولا تنسي “تورتة” صغيرة مرسوم عليها صورة تذكارية ليوم زفافكما، واختاري أن تكون بالكريمة أو بالشوكولا بحسب ما يشتهي زوجك.

لا تنسي الصالون وغرفة النوم

حاولي أن تجددي مكان الأثاث على الأقل في غرفة النوم، مثلاً استبدلي ستائر الغرفة بأخرى جديدة، وغيري المفارش وسجاد الغرفة، كما يمكنك تغيير ستارة الحمام وطقم الحمام والمناشف، ولا تنسي أن تزيني غرفة النوم بالورود، ولا مانع أن تستعيني بإخصائي إضاءة ليضع لك بعض اللمسات الجذابة والجديدة في إضاءة الغرفة.

اكتبي له عن إحساسك

لا مانع من ترك كارت معايدة بجوار وردة حمراء على السرير، ويفضل أن تكوني أنت من صممته حتى يخرج فيه إحساسك له بالحب، ذكريه بأرق اللحظات التي وجدتها بجواره طوال عام، وما تتمنينه لكما خلال العام الجديد، كم سيكون ذلك ممتازاً.

ابتسمي دائماً

اهتمي بأن تبتسمي له وأن تشعريه بأنك عروسة الأمس، وأن شيئاً لم يتغير فيك منذ زفافكما، وأنت ما زلت تهتمين بنفسك.

احضري تذكرة لفيلم رومانسي

احضري فيلماً أو مسرحية كوميدية لتضفي على الجو مزيداً من السعادة، وإذا استطعتِ أن تحجزي تذكرتين لحضور أحد الأفلام الرومانسية المعروضة في السينما في الفترة المسائية، بشرط أن لا يتعارض ذلك مع أوقات نومه أو عمله.

اختاري مكاناً لطيفاً للسفر وقضاء الإجازة

اطلبي منه بلطف أن تسافرا إلى مكان جديد للتجديد من روتين الحياة اليومية، مثلاً كالسفر إلى إحدى المدن الساحلية القريبة إذا كانت الذكرى في الصيف، أو في أحد المشاتي الممتعة إذا كانت الذكرى في الشتاء.