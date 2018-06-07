مبنى دانوك يتزين بصور خادم الحرمين وخليفة بن زايد

نايف السالم(صدى):

عُقد ، مساء أمس الأربعاء، أول اجتماع لـ لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة سموالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في جدة .

وتزين مبنى ” دانوك ” – المقر الرئيسي لشركة أبو ظبي للبترول الوطنية – بصور كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، بالإضافة لصور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد؛ تتويجًا لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.

وكان المجلس أسفر عن عقد 44 مشروعا واتفاقية تتويجًا للتعاون والتكامل الإستراتيجي بين المملكة والإمارات.

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