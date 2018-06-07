مبنى دانوك يتزين بصور خادم الحرمين وخليفة بن زايد
عُقد ، مساء أمس الأربعاء، أول اجتماع لـ لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، برئاسة سموالأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، و السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات في جدة .
وتزين مبنى ” دانوك ” – المقر الرئيسي لشركة أبو ظبي للبترول الوطنية – بصور كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ورئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد، بالإضافة لصور سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد؛ تتويجًا لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وكان المجلس أسفر عن عقد 44 مشروعا واتفاقية تتويجًا للتعاون والتكامل الإستراتيجي بين المملكة والإمارات.
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طلال[ عدد التعليقات: 1090 ] نشر منذ 2 ساعتين
مبروك لشركة ادنوك دخول سوق صناعة البترول السعودي.
ماجد[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 2 ساعتين
مكانه في كل القلوب و هو اهل لذلك
الملك سلمان
حفظه الله و رعاه
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 519 ] نشر منذ 2 ساعتين
رغم أن الأمارات هي المستفيد الأكبر من مجلس التنسيق..
لأن مواردنا أفضل منهم بكثير..
إلا أنهم أفضل منا بالتنفيذ والتخطيط والتطور..
خديجه[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 2 ساعتين
حفظ الله دار زايد ودار سلمان 🌹