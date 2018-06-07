الحكم بالسجن على ” ماميتش ” بتهمة التهرب الضريبي
حكمت محكمة كرواتية اليوم الخميس على زوران ماميتش المدير الفني الأسبق لفريق النصر، بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا ؛ بسبب التهرب الضريبي والتربح من صفقات انتقال اللاعبين.
كما حكمت المحكمة على شقيقه زدرافكو ماميتش، المدير التنفيذي السابق في نادي دينامو زغرب لكرة القدم، بالسجن ستة أعوام ونصف العام، وحكم بالسجن على اثنين من كبار العاملين في النادي سابقًا، إضافة إلى موظف ضريبي بسبب الاتهام ذاته، كما عوقب دامير فربانوفيتش، الذي يتولى حاليًا منصبًا رفيعًا في الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بالسجن ثلاث سنوات.
ويذكر أن الاتهامات وجهت لهم بداعي تهرب ضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا 1.94 مليون دولار والتربح بمبلغ 116 مليون كونا من صفقات انتقال لاعبين من النادي.
ماجد[ عدد التعليقات: 1010 ] نشر منذ 1 ساعة
اهم شيء لاعبينا لا يجيهم شيء.
عمار[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ 1 ساعة
وجه مودريتش مو وجه راعي سجون ومشاكل 😂
خديجه[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة
فساد في دولة مودريتش….لو كلهم مثل مودريتش لكانت افضل دولة في العالم
نايم في العسل💤[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
وجهه مو وجه تهرب😁😁
صقر[ عدد التعليقات: 272 ] نشر منذ 1 ساعة
أشهر اللاعبين العالميين عندهم قضايا تهرب ضريبي⚽