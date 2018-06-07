الحكم بالسجن على ” ماميتش ” بتهمة التهرب الضريبي

نواف السالم(صدى):

حكمت محكمة كرواتية اليوم الخميس على زوران ماميتش المدير الفني الأسبق لفريق النصر، بالسجن لمدة أربع سنوات و11 شهرًا ؛ بسبب التهرب الضريبي والتربح من صفقات انتقال اللاعبين.

كما حكمت المحكمة على شقيقه زدرافكو ماميتش، المدير التنفيذي السابق في نادي دينامو زغرب لكرة القدم، بالسجن ستة أعوام ونصف العام، وحكم بالسجن على اثنين من كبار العاملين في النادي سابقًا، إضافة إلى موظف ضريبي بسبب الاتهام ذاته، كما عوقب دامير فربانوفيتش، الذي يتولى حاليًا منصبًا رفيعًا في الاتحاد الكرواتي لكرة القدم، بالسجن ثلاث سنوات.

ويذكر أن الاتهامات وجهت لهم بداعي تهرب ضريبي بقيمة 12.2 مليون كونا 1.94 مليون دولار والتربح بمبلغ 116 مليون كونا من صفقات انتقال لاعبين من النادي.