بالفيديو.. عرض أزياء بدون عارضات في جدة

نايف السالم(صدى):

نظم عدد من الشباب بالمملكة، مساء أمس الأربعاء، عرض أزياء إستثنائي وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة عن طريق الطائرات بدون طيار ” الدرون ” ، في محافظة جدة.

هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ” مقطع فيديو ” ، للعرض يوضح كيفية استخدام هؤلاء الشباب لعرض القطع التي صمموها علي الجمهور المتابع والحاضرين باستخدام الطائرات بدلًا من العارضات.

وجاء استخدام طائرات بدون طيار هذه المرة لعرض التصاميم، أُسوة بما فعلت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة ” دولتشي آند غابانا ” ، في مايو الماضي، خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.