بالفيديو.. عرض أزياء بدون عارضات في جدة
نظم عدد من الشباب بالمملكة، مساء أمس الأربعاء، عرض أزياء إستثنائي وذلك باستخدام تقنيات تكنولوجية حديثة عن طريق الطائرات بدون طيار ” الدرون ” ، في محافظة جدة.
هذا وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، ” مقطع فيديو ” ، للعرض يوضح كيفية استخدام هؤلاء الشباب لعرض القطع التي صمموها علي الجمهور المتابع والحاضرين باستخدام الطائرات بدلًا من العارضات.
وجاء استخدام طائرات بدون طيار هذه المرة لعرض التصاميم، أُسوة بما فعلت دار الأزياء الإيطالية الشهيرة ” دولتشي آند غابانا ” ، في مايو الماضي، خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.
ابو طاحوص[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههههههه
طلال[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 51 دقيقة
تقدم حضاري سريع البديهة 🤦🏽♀️😂😂
خديجه[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 50 دقيقة
جهل على اجرام على ما بعرف شو جهل 😂
طلال[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 50 دقيقة
يلاااااا قربت 😂 نرتاح منن 🙏🙌
خديجه[ عدد التعليقات: 541 ] نشر منذ 49 دقيقة
يا رب ✌✌
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 515 ] نشر منذ 48 دقيقة
هههههههههههههههههه اذا لواحد اجا من برا بفكر جن 😂
ماجد[ عدد التعليقات: 1003 ] نشر منذ 47 دقيقة
اليوم وصل العرض بكرة بوصلوا العارضات
همس[ عدد التعليقات: 167 ] نشر منذ 46 دقيقة
بالتدريج…العام القادم قد يصير العكس
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 62 ] نشر منذ 14 دقيقة
يقولون
ماهي مشقوقة بس تخر
طلوع الدرج درجه درجه
اليوم عرض بدون بكره نص عرض بالعباية بعده بالبنطلون بعدة هوووو يعني بكيني
الله يرحمنا برحمته