” الأسطورة السعودية ” .. ” فيفا ” يسرد إنجازات سامي الجابر
أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بإنجازات سامي الجابر رئيس نادي الهلال ونجم المنتخب السعودي سابقًا، واصفًا إياه بـ ” الأسطورة السعودية ” .
وقال ” فيفا ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ساهم الأسطورة السعودية في تأهل بلاده للمرة الأولى لكأس العالم، وذلك في نسخة الولايات المتحدة 1994، حيث سجّل في مرمى المغرب ” .
وأضاف: ” شارك المهاجم الغزير الأهداف بعد ذلك في فرنسا 1998، كوريا/اليابان 2002 وألمانيا 2006، وسجل مجموع 3 أهداف في 9 مباريات ” .
يانصر معاك للأبد 💛[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين
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وطني الحبيب[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 46 دقيقة
الإنصاف دائما من الخارج و لا عزاء للحاقدين
ابو وليد[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 32 دقيقة
فيه ناس من كثر القهر جتهم حاله من الضحك زي ما يضحكون على انفسهم بالحالميه واساطير الفلس