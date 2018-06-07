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” الأسطورة السعودية ” .. ” فيفا ” يسرد إنجازات سامي الجابر

” الأسطورة السعودية ” .. ” فيفا ” يسرد إنجازات سامي الجابر
ماجد محمد(صدى):

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” ، بإنجازات سامي الجابر رئيس نادي الهلال ونجم المنتخب السعودي سابقًا، واصفًا إياه بـ ” الأسطورة السعودية ” .

وقال ” فيفا ” في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” ساهم الأسطورة السعودية في تأهل بلاده للمرة الأولى لكأس العالم، وذلك في نسخة الولايات المتحدة 1994، حيث سجّل في مرمى المغرب ” .

وأضاف: ” شارك المهاجم الغزير الأهداف بعد ذلك في فرنسا 1998، كوريا/اليابان 2002 وألمانيا 2006، وسجل مجموع 3 أهداف في 9 مباريات ” .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 2 ساعتين

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8

[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 46 دقيقة

الإنصاف دائما من الخارج و لا عزاء للحاقدين

[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 32 دقيقة

فيه ناس من كثر القهر جتهم حاله من الضحك زي ما يضحكون على انفسهم بالحالميه واساطير الفلس

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