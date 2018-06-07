” الصليب الأحمر ” يوقف نشاطه باليمن ويسحب ٧١ موظف

فهمي محمد(صدى):

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الخميس ، تعليق نشاطها في اليمن، وسحب 71 من موظفيها لأسباب أمنية ونتيجة للتهديدات والمخاطر التي يتعرض لها موظفوها.

وبحسب المتحدث باسم اللجنة في اليمن ” عدنان حزام ” ، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تتعرض لتهديدات ومخاطر، ولذلك قررت تعليق نشاطها، مؤكدًا أن مكتب اللجنة في اليمن تلقى تهديدات من مسلحين مجهولين.

جاء ذلك بعد مقتل موظف لبناني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في 21 أبريل الماضي، برصاص مسلحين مجهولين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.