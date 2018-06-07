بالفيديو.. 5 مراحل لكتابة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد

نايف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، مراحل كتابة المصحف الشريف في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف بالمدينة المنورة، بشكل تفصيلي.

وبيَّن المقطع أن الشيخ عثمان طه وهو الذي يكتب المصحف في المجمع، سوري الجنسية، ويبلغ 83 عامًا من العمر، قد كتب المصحف 17 مرة بيده.

وأوضح المقطع أن كتابة النسخة الواحدة من المصحف تستغرق عامين و3 أشهر، وتتم على 5 مراحل على كل صفحة منه.

وأشار إلى أن الصفحات هذه تعرض على لجنة علمية في المجمع لاعتمادها، ومن ضمن أعضائها إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ علي الحذيفي.

أما الـ5 مراحل التي تمر بها عملية الكتابة، فتتمثل في الكتابة دون نقاط، ثم وضع النقاط على الحروف، ثم مرحلة التشكيل والحركات، ثم علامات التلاوة ومواضع السجود، وأخيرًا وضع أرقام الآيات والأجزاء.