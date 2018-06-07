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بالصور.. امرأة تطهي السمك على غطاء سيارة بعد ارتفاع درجات الحرارة

بالصور.. امرأة تطهي السمك على غطاء سيارة بعد ارتفاع درجات الحرارة
بكين(صدى):

استغلت امرأة صينية ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، في مدينة بينزهو بمقاطعة شاندونج شرق الصين ، وقامت بطهي السمك على غطاء محرك سيارة .

وأثارت المرأة ذهول وصدمة المتابعين عبر مواقع التواصل ، عقب نشرها صور وهي تضع خمسة أسماك صغيرة على غطاء السيارة وتبدأ في تقليبهم للتأكد من تمام النضج، ثم عرضت سمكة أمام الكاميرا لتثبت اكتمال طهيها.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 17272 ] نشر منذ 2 ساعتين

اذا عندهم الحراره 40 اجل عندنا يمكن 50 درجه مؤويه

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 10 دقائق

ما شافت الجو عندنا

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