بالصور.. امرأة تطهي السمك على غطاء سيارة بعد ارتفاع درجات الحرارة

بكين(صدى):

استغلت امرأة صينية ارتفاع درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية ، في مدينة بينزهو بمقاطعة شاندونج شرق الصين ، وقامت بطهي السمك على غطاء محرك سيارة .

وأثارت المرأة ذهول وصدمة المتابعين عبر مواقع التواصل ، عقب نشرها صور وهي تضع خمسة أسماك صغيرة على غطاء السيارة وتبدأ في تقليبهم للتأكد من تمام النضج، ثم عرضت سمكة أمام الكاميرا لتثبت اكتمال طهيها.