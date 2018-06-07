” الشلهوب “: قررت البقاء في الهلال

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب المنتخب الأخضر وخط وسط نادي ” الهلال ” محمد الشلهوب، اليوم الخميس، على استمراره في صفوف الفريق لموسم جديد.

قال ” الشلهوب ” ، إنني اتخذت قراري الخاص بمصيري مع النادي، سوف استمر في الفريق في الموسم المقبل.

وأضاف ” الشلهوب ” ، أن ثقتي في نفسي وإمكانياتي هي مادفعتني للاستمرار مع الفريق في الموسم القادم.

وأكمل لاعب ” الفريق الأزرق “، أن أجمل موسم لي الموسم الذي حققت فيه لقب هداف الدوري لاسيما أنني أول لاعب وسط يحقق هذا اللقب.

وأشار ” الشلهوب ” ، إلي أنه في الموسم الماضي قال للاعبين بأن مباراة القادسية هي مباراة الدوري، واحتفظت بحذاء تلك المباراة في متحف صغير بالنادي.