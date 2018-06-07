بالفيديو.. حفاوة وترحيب من ” ترامب ” للأمير خالد بن سلمان

واشنطن(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، لحظة استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير خادم الحرمين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأظهر الفيديو، ترحيب وحفاوة الرئيس ترامب بسمو الأمير خالد بن سلمان، وذلك أثناء مائدة الإفطار التي أقامها ترامب احتفالًا بشهر رمضان المبارك، أمس الأربعاء، في البيت الأبيض.

وكان ” ترامب ” قد استقبل أعضاء من السلك الدبلوماسي في للدول الإسلامية، وممثلون عن المجتمع الإسلامي الأمريكي، وكان من بين الحضور سمو الأمير خالد بن سلمان.