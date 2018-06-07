محاولة ماكرة لتهريب مخدرات.. ومفتشة جمارك تنجح في كشفها

خالد الظفيري(صدى):

تمكنت مفتشة جمارك كويتية من إحباط محاولة ماكرة ولا تخطر على العقل لتهريب مخدر ” الشبو ” عبر مطار البلاد؛ حيث ضُبط بكرات تزن أكثر من 6 كيلو جرام مخبأ بها الشبو.

واشتبهت المفتشة في وافد آسيوي قدم من موطنه بالمواد الممنوعة؛ حتى تم إيقافه وإحالته والمضبوطات إلى الجهات المختصة؛ فيما صرّح نائب رئيس لجنة الإعلام الجمركي ومراقب مطار الكويت الدولي، عيسى بن عيسى ساردًا التفاصيل: ” إن مفتشة من فريق جوالة المطار اشتبهت بوافد آسيوي لدى وصوله إلى البلاد قادمًا من موطنه ليتم اقتياده وتفتيش حقيبته يدويا والعثور على بكرات تطريز تزن أكثر من 6 كيلو غرام أخفى بها مخدر الشبو” .

ومن الجدير بالذكر، أن ” الشبو ” أو ” الكريستال ميث ” مخدر واسع الانتشار وشديد الفتك، يغرق متعاطوه في الإدمان سريعًا ويصابون بحالات هلوسة حادة، بالإضافة إلى أنه رخيص الثمن بسبب بساطة تصنيعه، كما أنه ينتشر في شرق آسيا.