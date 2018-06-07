من بيريز لـ رونالدو ” إما البقاء أو كسر العقد “

طلال الغامدي(صدى):

بعث ” فلورنتينو بيريز ” رئيس ريال مدريد رسالة لـ ” كريستيانو رونالدو ” اللاعب البرتغالي، اليوم الخميس قال فيها : ” ليس لدينا سوى عقد واحد، هو عقدك الحالي، لن نوقع على عقد جديد معك “.

وأضاف ” رئيس ريال ” ، ” أما البقاء أو إحضار عرض آخر بنفس قيمة كسر عقدك “.

وقعت تلك الكلمات كالصاعقة على” رونالدو ” نجم ريال مدريد، بإعتبارها صدمة قوية من رئيس النادي، وذلك عقب مطالبة ” رونالدو ” ، في الحصول على راتب أكبر، والمساواة مع ” ليونيل ميسي ” نجم برشلونة، ونيمار لاعب ” باريس سان جيرمان ” في الموسم المقبل.

والجدير بالذكر أن قيمة كسر عقد كريستيانو رونالدو تصل إلى مليار يورو.