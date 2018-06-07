مدني أم الجماجم يعثر على مفقود بعد ساعات بحث في الظهيرة

عادل الحربي(صدى):

نجحت فرق الدفاع المدني بأم الجماجم، في العثور على مفقود بعد ساعات من البحث عنه في فترة الظهيرة وأثناء الصيام، وذلك قبل المغرب بوقت قليل.

وتفصيلًا، ورد بلاغًا إلى مركز الدفاع المدني في أم الجماجم من مواطن علقت سيارته في الكثبان الرملية شرق قرية أم الجماجم، وانطلقت الفرقة برئاسة مدير المركز المكلف الرقيب أول فهد العتيبي، بتوجيه من مدير إدارة مدني المجمعة العقيد حمد المنيع.

وباشرت الفرقة البحث عن المفقود لساعات طويلة في فترة الظهيرة، وهم صائمين حتى تم العثور عليه قبل المغرب بوقت قليل، وهو في حالة يرثى لها.

وتمكنت الفرقة من إخراج السيارة والاطمئنان على صحة المفقود، ومن ثم واصل طريقه إلى حفر الباطن.

يشار إلى أن بلاغات الغراز في مركز أم الجماجم تتكرر يوميًا خاصة على جانبي الطريق الدولي، حيث يتميز المركز بالخبرة في مثل هذه الحالات ويمتلك أفراده مستوى عال من التدريب.