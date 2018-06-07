” الحصيني ” : اليوم الثريا أول أيام مربعانية القيظ وأول أنواء الصيف

عادل الحربي(صدى):

كشف عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة، أن اليوم الخميس الثريا أول أيام مربعانية القيظ وأول أنواء الصيف، وأيامه 13 يوما، لافتًا إلى أنه تقل الأمطار ويجف العشب، ويبدأ تلون طلع بواكير النخل.

وأوضح ” الحصيني ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أن العرب تقول إذا طلع النجم ” أي الثريا ” فالحر في حدم، والعشب في حطم، مضيفًا: ” متوقع رياحًا وأتربة –إلا أن يصرفها الله- على الشرقية والكويت والبحرين وقطر يومي الجمعة 24 والسبت1439/9/25هـ 8:9 يونيو 2018، وتمتدّ إلى الرياض خاصة شرقها وجنوبها.. يتزامن مع نشاط رياح البوارح في فصل الصيف، خاصة في شهري يونيو ويوليو، وذلك بسبب نشاط منخفض الهند الموسمي. ”

وتابع عبدالعزيز الحصيني: ” آمل من قائدي المركبات الحذر بين الطريق الرابطة بينها التي متوقع أن تكون تحت وطأة الرياح الشمالية النشطة المثيرة للغبار والرمال خلال اليومين المذكورين. ” مناشدًا أمانات المدن في تلك المناطق أو من يقوم مقامها، وضع الاحتياطات اللازمة للتقليل من تجمعات الرمال المتوقعة.