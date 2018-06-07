مدافع روسيا: مواجهة الأخضر لن تكون سهلة
أكد اللاعب الدولي الروسي، أندريه سيمينوف، أن مواجهة المنتخب الوطني في افتتاح كأس العالم يوم الـ14 من شهر يونيه الجاري لن تكون سهلة على منتخب بلاده.
وأوضح ” سيمينوف ” قائلًا: ” لقد تابعت مواجهة منتخب السعودية أمام ايطاليا الودية، لاعبي الأخضر لديهم مهارات رائعة، المواجهة أمامهم لن تكون سهلة. ” ، مضيفًا: ” سوف نعمل على الحد من خطورة لاعبي المنتخب السعودي. ”
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يلعب ضمن المجموعة من كأس العالم والتي تتضمن منتخبات روسيا والأوروجواي ومصر؛ فيما سيواجه الأخضر ألمانيا وديًا الجمعة المقبلة في آخر مبارياته قبل المونديال.
نوير[ عدد التعليقات: 695 ] نشر منذ 2 ساعتين
مؤكد الاخضر فريق شرس