مدافع روسيا: مواجهة الأخضر لن تكون سهلة

نواف السالم(صدى):

أكد اللاعب الدولي الروسي، أندريه سيمينوف، أن مواجهة المنتخب الوطني في افتتاح كأس العالم يوم الـ14 من شهر يونيه الجاري لن تكون سهلة على منتخب بلاده.

وأوضح ” سيمينوف ” قائلًا: ” لقد تابعت مواجهة منتخب السعودية أمام ايطاليا الودية، لاعبي الأخضر لديهم مهارات رائعة، المواجهة أمامهم لن تكون سهلة. ” ، مضيفًا: ” سوف نعمل على الحد من خطورة لاعبي المنتخب السعودي. ”

ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني يلعب ضمن المجموعة من كأس العالم والتي تتضمن منتخبات روسيا والأوروجواي ومصر؛ فيما سيواجه الأخضر ألمانيا وديًا الجمعة المقبلة في آخر مبارياته قبل المونديال.