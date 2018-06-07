3 بلاغات يتلقاها مدني عسير بسقوط الواجهات نتيجة الرياح

أبها(صدى):

أسقطت الرياح القوية، التي اجتاحت محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، أمس الأربعاء، واجهات مراكز طبية وتجارية في المحافظة.

وصرَّح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، بأنه تلقى 3 بلاغات بسقوط الواجهات، الأول يفيد بسقوط جزء من زجاج الواجهة الأمامية لأحد المراكز التجارية بطريق المدينة العسكرية.

وأوضح أن البلاغ الثاني كان يفيد بسقوط بعض أجزاء سقالة بناء تابعة لمجمع طبي بحي العزيزية، مضيفًا أن البلاغ الثالث يفيد بسقوط لوحات إعلانية تابعة لمول تجاري بالحي الراقي.

وأكد أن دوريات السلامة باشرت الوقوف على واقعة البلاغ الأول والثاني، بحيث تم استكمال الإجراءات اللازمة لإزالة الخطورة، بالإضافة إلى استكمال الإجراءات اللازمة في البلاغ الثالث بالتنسيق مع إدارة المول والشركة المسؤولة عن اللوحات؛ لإزالة الخطورة بشكل عاجل وفوري واستيفاء الإجراءات اللازمة بحق الشركة.