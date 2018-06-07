بالفيديو.. لحظة اعتداء رجل على فتاة رفضت مواعدته

بكين(صدى):

أقدم رجل صيني على الاعتداء بطريقة وحشية على فتاة لرفضها مواعدته بمقاطعة قوانغدونغ الصينية .

أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لحظة اقتحام رجل المحل وأخرج آلة حادة من حقيبته وانهال بالضرب المبرح على الفتاة التي تعمل في المكان على ما يبدو، حيث حاول زميلها الدفاع عنها، ولكن ظل الأخير يضربها بطريقة وحشية .

فيما تمكنت الشرطة الصينية من القبض عليه وبمواجهته اعترف بجريمته ، معللاً ذلك لرفضها الخروج معه في موعد .