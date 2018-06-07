القبض على سارق سيارة لاعب الاتفاق بالشرقية

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية، اليوم الخميس، من القبض على مواطن عشريني سرق سيارة أحد لاعبي نادي الاتفاق، في وقت قياسي، وقامت بإيقافه.

وفي السياق نفسه، أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، العقيد زياد الرقيطي: ” إن جهود المتابعة الأمنية -بتوفيق الله- أسفرت عن تمكن دوريات الأمن من القبض على الجاني وهو مواطن في العقد الثاني من عمره، وضُبطت المركبة المسروقة بحوزته، وتم إيقافه تمهيداً لإحالة القضية لفرع النيابة العامة بالدمام. ”

وأضاف ” الرقيطي ” مصرّحًا: ” إن ذلك جاء عقب نشر مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 21/ 9/ ١٤٣٩، والذي يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يقوم بسرقة مركبة من أحد أحياء مدينة الدمام، دون أن يتخذ سائقها الاحتياطات الوقائية بإطفاء محركها وقفل أبوابها. ”