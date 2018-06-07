بالصور.. الأمن يطيح بـ 6 محاولات لتمرير ألف كرتون أغذية وأجهزة مجهولة بسبوحة

نايف السالم(صدى):

تمكن مركز الضبط الأمني بسبوحة، من الإطاحة بست محاولات؛ لتمرير 1000 كرتون مواد غذائية وتمور وعطور فاسدة وأجهزة مجهولة المصدر؛ وذلك عبر مقيمين من أربع جنسيات آسيوية.

وعن بعض هذه العمليات، اشتبه رجال الأمن بمركبة يقودها مقيم باكستاني وبتفتيشها، عٌثر بداخلها على 90 كرتونة من الخضروات متنوعة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم استيقاف مركبة آخري يقودها مقيم مصري الجنسية وبتفتيشها، اتضح أنها محملة بـ 225 كرتونة من الخضار والطماطم مكشوفة ومجهولة المصدر.

وتم ضبط مركبة أخرى يقودها مقيم من جنسية هندية، وبتفتيشها اتضح أنها محملة بمجموعة من الكراتين لأجهزة كهربائية عددها 100 كرتون مجهولة المصدر .

كما تم استيقاف مركبة أخرى يقودها مقيم باكستاني، ووجد أنه محلمة بـ 282 كرتونة من التمور وبشكل مكشوف وغير مبرد، وأكثرها غير صالحة للاستهلاك الآدمى،

يُذكر أنه تم إعداد محاضر بالحالات المضبوطة، وسلمت جميعها والأشخاص لجهة الاختصاص.