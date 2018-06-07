صلاح يصل القاهرة للانضمام للفراعنة

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر في مطار القاهرة، عن وصول محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي، إلى مصر، مساء أمس الأربعاء، قادمًا من إسبانيا للانضمام للمنتخب المصري الأول من أجل الاستعداد للمشاركة في كأس العالم في روسيا؛ عقب تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا.

واختير صلاح ضمن قائمة الفراعنة في مونديال روسيا، ويأمل هيكتور كوبر مدرب المنتخب ان يكون صلاح قادرًا على اللعب مع المنتخب؛ فيما سيقضي صلاح راحة لمدة يومين مع عائلته قبل أن ينضم لتدريبات المنتخب بعد غد السبت، في القاهرة.

وفي السياق نفسه، سيحدد الجهاز الطبي للمنتخب المصري إذا كان صلاح قادرًا على المشاركة مع منتخب بلاده في مباراته الأولى أمام أوروجواي يوم 15يونيو في المونديال.