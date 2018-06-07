بالصور.. أمن الدواسر يحرر مجهولين تم سجنهم داخل كرفانة في الصحراء

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر، من تحقيق إنجازًا بتحرير عددٍ من السجناء مجهولي الهوية، من مخالفي نظام الإقامة والعمل والقبض عليهم بأحد المواقع المشبوهة شمال المحافظة.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن الجهات الأمنية عثرت على عدد كبير من المجهولين داخل ” كرفانة ” بين الكثبان الرملية، حيث يتم سجن من لم يدفع مبلغ التهريب.

وقد تمكن رجال المهمات من مداهمة الموقع وتحرير المجهولين والقبض عليهم، وعددهم ما يقارب 33 شخصًا بينهم امرأتان وسُلموا للجهات المختصة؛ لإكمال الإجراءات المتبعة.

وعن جنسيات من تم تحريرهم من داخل سجن ” الكرفانة ” ، فهم 19 إثيوبيًا، و 9 يمنيين، و3 صوماليين، وعدد 2 نساء من الجنسية الإثيوبية.