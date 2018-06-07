” الجزائية ” تقضي بإعدام 4 إرهابيين كونوا خلية لصالح إيران

علي القحطاني (صدى):

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الخميس، بإعدام 4 أشخاص كونوا خلية إرهابية؛ للتخابر مع إيران والتدرب نظريًا وعمليًا في معسكرات الحرس الثوري على استخدام الأسلحة والمتفجرات وقتال الشوارع.

كما تدربوا على كيفية التخفي لتضليل الجهات الأمنية؛ حتى لا ينكشف أمرهم، واستقطاب المتدربين وتسهيل سفرهم إلى إيران عن طريق مكتب سياحي يعود لأحدهم؛ لإلحاقهم بتلك المعسكرات، وتجنيدهم، والتخطيط لتكوين خلايا إرهابية في الداخل، بعد تدريبهم على الأسلحة والمتفجرات والعلوم العسكرية؛ بقصد الإخلال بوحدة المملكة واستقرارها.

وخططوا لاغتيال بعض الشخصيات البارزة، والشروع في تصنيع المتفجرات والقيام بعمليات تفجيرية داخل المملكة، حيث صدر الحكم بإجماع الدائرة القضائية الثلاثية؛ بقتلهم تعزيرًا، وإغلاق مكتب السياحة والسفر المذكور وسحب الترخيص.