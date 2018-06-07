6 مواقع خاصة لذوي الاحتياجات والمرضى بالمسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

أقدمت وحدة شؤون القدرات الخاصة بإدارة الخدمات الاجتماعية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، على توفير كافة سبل الراحة والأمان لذوي الاحتياجات الخاصة بالتزامن مع الزحام خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح مدير إدارة الخدمات الاجتماعية صالح العوفي، أن الإدارة حددت 6 مواقع في المسجد وساحاته لذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى وكبار السن بالتعاون مع إدارة شؤون الساحات في الوكالة؛ حتى يتمكنوا من تأدية صلاتهم فيها.

ومن جانبه أشار مدير وحدة شؤون ذوي القدرات الخاصة سمير بن عبدالستار، أنه تم تحديد 3 مواقع لصلاة المرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة على يسار الباب رقم 8 وممر الباب رقم 34، وبجوار المجيدي في التوسعة الشمالية، كما تم تخصيص الـ3 مواقع الآخرين في الساحة الجنوبية.