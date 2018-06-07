مبعوث الأمم المتحدة في اليمن يضع خطة سلام لإنهاء الحرب

فهمي محمد(صدى):

أوضحت مصادر مطلعة، أن مبعوث الأمم المتحدة في اليمن مارتن غريفيث، وضع خطة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن المستمرة منذ سنوات؛ حيث أنه من المقرر أن تطرح خلال إطار عمل المفاوضات منتصف يونيو الجاري.

وذكرت المصادر أن الخطة تقضي بوقف إطلاق النار والقصف، وتشكيل حكومة انتقالية تمثل كل المكونات السياسية، وتخلي ميليشيات الحوثي الإيرانية عن الصواريخ الباليستية؛ فيما طالبت الوثيقة الميليشيات العسكرية التي لا تتبع الدولة والسلطة الشرعية بتسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بطريقة منظمة ومخططة، مؤكدة أنها لن تستثني أي جماعات مسلحة من نزع السلاح.

ومن جانبه، أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على دعم بلاده لجهود غريفيث، لافتًا إلى أنه من الناحية السياسية ستكفل الوثيقة انتقالًا في نهاية المطاف إلى نظام سياسي جديد في اليمن، مضيفًا: ” من الواضح في ظل جهود الأمم المتحدة أن العملية العسكرية والسياسية تنطوي على انسحاب الحوثيين من المراكز الحضرية” .