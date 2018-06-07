مشاجرة تنتهي بطعن مواطنين لاعتراضهم على ممارسة ” التفحيط ” بعسير

أبها(صدى):

شهدت قرية ” فرشاط ” بعسير، إقدام مفحطون على طعن مواطنين؛ لإعتراضهم على ممارسة ” التفحيط ” بالقرب من منزليهما.

وبالتطرق للتفاصيل، ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن المواطنبن طلبوا من المفحطين الابتعاد عن منزليهما، حتى تطور الأمر لمشاجرة انتهت بطعن المواطنين اللذين تم نقلهما إلى المستشفى؛ لتلقي العلاج.

من الجدير بالذكر، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط العشرات من المخالفيت والدرباوية وأكثر من 47 مركبة مخالفة، وتم إحالتها لإدارة المرور؛ لتطبيق النظام بحقها.