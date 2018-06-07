بالفيديو.. إعدام بقرة لعبورها الحدود بطريقة غير شرعية

متابعات(صدى):

أطلق نشطاء حقوق الحيوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حملة لإنقاذ حياة بقرة تٌدعى ” بينكا ” ، وعدم تنفيذ حكم الإعدام بها .

وكانت البقرة بينكا قد انفصلت عن قطيعها بالقرب من قرية كوبلوفتسي البلغارية في الشهر الماضي، وعبرت الحدود إلى صربيا، وهي دولة غير تابعة للاتحاد الأوروبي ، وعند عودتها إلى بلدها بدون اوراق رسمية ، واجهت حكماً بالإعدام من قبل السلطات البلغارية .

وقد أمضى صاحب البقرة، إيفان هارالامبييف وأبناؤه زهاء أسبوعين في البحث عن البقرة، وقاموا بإبلاغ حرس الحدود والشرطة المحلية، ورؤساء البلديات في القرى المجاورة عن اختفائها.

وفي أحد الأيام، تلقى إيفان أنباء عن وجود بينكا في قرية بوسليغراد الصربية، حيث كان سكان القرية المحليون يعتنون بها. وشعر إيفان بالارتياح لعثوره على بقرته التائهة قبل أن يُصدم بأخبار سيئة أفسدت عليه فرحته.

فلدى محاولته إعادة البقرة إلى قريته في بلغاريا، قامت سلطات الحدود في بلده بمنعه من إدخال البقرة، لأنها قادمة من بلد غير عضو في الاتحاد الأوروبي دون أوراق الاستيراد المناسبة.

وبعد محاولات عديدة، سمحت السلطات البلغارية للرجل بإدخال البقرة إلى البلاد شريطة إعدامها خلال أيام قليلة.

وقال إيفان في تصريحات غعلامية ، ” لقد غادرت بقرتي حدود الاتحاد الأوروبي، ولا يمكنني إعادة استيرادها دون شهادات تضمن خلوها من الأمراض. من المقرر أن تلد بينكا في غضون ثلاثة أسابيع، غير أن السلطات لن تنتظر إلى ذلك الوقت بعدما أمرت بالتخلص منها على الفور ” .