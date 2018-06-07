بعد اتهامه بالتحرش بـ ” يتيمة ” في جازان.. ” العمل ” تبدأ التحقيقات

تركي السالم(صدى):

تلقى فرع الرعاية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة ” جازان ” شكوى من إحدى الفتيات اليتيمات تتهم موظف متعاقد مكلف بالعمل سائقًا لليتميات بالتحرش بها.

وهو ما دفع فرع الوزارة بالتحقيق معه، حيث أقادت مصادر أن التحقيق معه بدأ منذ شهر؛ على إثر عدة شكاوي واجهته من اليتيمات، فيما كانت إحداهن تتهمه بالتحرش ودعوتها للركوب معه بسيارته.

كما أبانت المصادر، بأن السائق المتهم كان ينقل اليتيمات كل منهن على حدة دون خروج المراققات أو المشرفات وهو ما عرضهن لحادثة التحرش والتلفظ من السائق.

ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن مساعد المدير العام للرعايا، اقترح نقل المتهم بالتحرش فقط بدلآ من من إحالة ملف القضية للجهات المعنية خارج الوزارة .