بعد اتهامه بالتحرش بـ ” يتيمة ” في جازان.. ” العمل ” تبدأ التحقيقات
تلقى فرع الرعاية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة ” جازان ” شكوى من إحدى الفتيات اليتيمات تتهم موظف متعاقد مكلف بالعمل سائقًا لليتميات بالتحرش بها.
وهو ما دفع فرع الوزارة بالتحقيق معه، حيث أقادت مصادر أن التحقيق معه بدأ منذ شهر؛ على إثر عدة شكاوي واجهته من اليتيمات، فيما كانت إحداهن تتهمه بالتحرش ودعوتها للركوب معه بسيارته.
كما أبانت المصادر، بأن السائق المتهم كان ينقل اليتيمات كل منهن على حدة دون خروج المراققات أو المشرفات وهو ما عرضهن لحادثة التحرش والتلفظ من السائق.
ووفقًا لما ذكرته المصادر، فإن مساعد المدير العام للرعايا، اقترح نقل المتهم بالتحرش فقط بدلآ من من إحالة ملف القضية للجهات المعنية خارج الوزارة .
أمن[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
فما اليتيم فلا تقهر
حسبه الله ونعم الوكيل
يجب ان يحاسب
أمن[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 2 ساعتين
فما اليتيم فلا تقهر
حسبه الله ونعم الوكيل
يجب ان يحاسب
العتيبي[ عدد التعليقات: 115 ] نشر منذ 2 ساعتين
من المفترض يحاسب مسؤل الدار اذا الشكاوي علية متكررة ولم يتخذ اجراء من ثاني شكوي فهذا اهمال وعدم تحمل المسولية يحاسب علية كل موظفين الدار لانهم موتمنين على البنات الموجودات
ابو عمار[ عدد التعليقات: 17258 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما شاء الله له سوابق وعليه عدة شكاوي ولم يعاقب بل اكتفى المدير بنقله
متقاعد[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 49 دقيقة
الله ينتقم منه ومن شجعه على التمادي بجريمته بتستره عليه ونقله فقط