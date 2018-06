9 وظائف إدارية شاغرة لدى سدافكو

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية ” سدافكو ” ، باب التقديم على 9 وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء في كلًأ من ” جدة، أبها، الطائف، والرياض “.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة وشروطها كالتالي:

– مدير التعويضات والفوائد – عدد 1 – جدة (Compensation & Benefits Manager)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم إدارة أعمال أو موارد بشرية أو محاسبة مع خبرة 15 سنة في نفس المجال.

– كاشير – عدد 1 – للرجال – أبها (Cashier – Saudi National Males Only)

المتطلبات: الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

– محاسب مستودع – عدد 1 – للرجال – الطائف (Depot Accountant – Saudi Nationals Male Only)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم تخصص محاسبة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع معرفة بنظام تخطيط موارد الشركات (ERP).

– محاسبة مستودع – عدد 1 – للنساء – الرياض (Depot Accountant – Saudi Nationals Female Only)

المتطلبات: بكالوريوس أو دبلوم تخصص محاسبة مع خبرة لا تقل عن سنتين مع معرفة بنظام تخطيط موارد الشركات (ERP).

– أمين مستودع – عدد 5 – جدة (Store keeper – Saudi National only)

المتطلبات: دبلوم (محاسبة، رياضيات، إدارة) مع خبرة سنتين في إحدى شركات التجزئة، أو شهادة ثانوية مع خبرة 6 سنوات.

كما أشارت إلى أن التقديم متاح حاليًا من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التاليهنا.