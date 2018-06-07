” الناتو ” يلجم قطر ويبدد أحلامها بالانضمام إليه نهائيا
لجم حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ، لسان قطر بالتحدث حول إمكانية ضم الدوحة لعضوية الحلف، ردًا على تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية في هذا الشأن.
وبدد ” الناتو ” حلم قطر للانضمام عليه، مستبعدًا أي إمكانية لضم الدوحة، حيث أن عضوية الحلف تقتصر على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكندا فقط.
وكانت قطر كشفت عن طموحاتها بالانضمام للناتو من خلال تصريحات وزير الدفاع خالد العطية، الذي أعلن طموح بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الناتو.
وعرض ” العطية ” خلال تصريحات للمجلة الرسمية لوزارته على الناتو استضافة الدوحة لإحدى مقراته أو مراكزه المتخصصة، قائلًا ” يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو هو يتطور يومًا عن يوم وقد يفضي إلى ذلك “.
فهد[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 2 ساعتين
كيف بيوافقوا يضموها للناتو وهي تحاط بالشبوهات من جميع الجوانب
نوير[ عدد التعليقات: 357 ] نشر منذ 2 ساعتين
هي الشبوهات اخي فهد صارت حقيقة بالنسبالهم
فيصل[ عدد التعليقات: 153 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله قطر هذي طموحهاعالى فكرت راح تشتريها زي ما دفعت لتاخذ كاس العالم
الجوهرة[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخي فيصل بعد التحية والسلام
وكل عام وانتم بخير
مين قال انهم ما حاولوا يدفعوا بس اكيد ما لقوا مرتشي
خالد المطيري[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 32 دقيقة
اختي الجوهره
ونتي بخير وجميع من يقراء
هذه مافيها دفع فلوس يعتمد على قوة الدوله المستضافه
الجوهرة[ عدد التعليقات: 686 ] نشر منذ 25 دقيقة
اخي خالد المطيري الله يحفظك
وعيد سعيد
ولكني قرأت أنهم دفعوا رشاوى للمسئول بالفيفا لتظبيط الامور لهم