” الناتو ” يلجم قطر ويبدد أحلامها بالانضمام إليه نهائيا

طلال الضوي(صدى):

لجم حلف شمال الأطلسي ” الناتو ” ، لسان قطر بالتحدث حول إمكانية ضم الدوحة لعضوية الحلف، ردًا على تصريحات وزير الدفاع القطري خالد العطية في هذا الشأن.

وبدد ” الناتو ” حلم قطر للانضمام عليه، مستبعدًا أي إمكانية لضم الدوحة، حيث أن عضوية الحلف تقتصر على الولايات المتحدة والدول الأوروبية وكندا فقط.

وكانت قطر كشفت عن طموحاتها بالانضمام للناتو من خلال تصريحات وزير الدفاع خالد العطية، الذي أعلن طموح بلاده بالحصول على عضوية كاملة في الناتو.

وعرض ” العطية ” خلال تصريحات للمجلة الرسمية لوزارته على الناتو استضافة الدوحة لإحدى مقراته أو مراكزه المتخصصة، قائلًا ” يوجد لدينا تعاون فعلي وحقيقي مع منظمة الناتو هو يتطور يومًا عن يوم وقد يفضي إلى ذلك “.