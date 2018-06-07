حمود العنزي (صدى):

اتخذ المجلس الصحي، أمس الأربعاء، قرار ببدء تطبيق البرنامج الإلكتروني للإجازات المرضية بجميع المنشآت الصحية تدريجيا؛ وذلك اعتبارًا من 1/ 1/ 1440هـ.

وعن البرنامج الجديد، فهو يشمل ” الربط الإلكتروني ” باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصبه صحة لموظفي الدولة.

وكذلك الربط الإلكتروني بينه وبين الهيئة العامة للغذاء والدواء؛ وذلك لتبادل بلاغات الأحداث السلبية المتعلقة بالدواء والأجهزة الطبية.

وفي ذات السياق، وافق المجلس أيضًا على نظام وطني للإبلاغ عن الأخطاء الطبية؛ من خلال إعداد قاعدة بيانات وطنية؛ لتحديد أسباب الأخطاء الطبية ومدى تكرارها.