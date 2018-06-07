تعافي سوق العملات الرقمية.. وبتكوين أعلى 7 آلاف دولار

عادل الحربي (صدى):

بدأت العملة الرقمية ” بتكوين ” التعافي من هبوطها خلال الفترة الماضية خلال تعاملات، اليوم الخميس، وسط انتعاش لسوق العملات الرقمية.

وارتفعت العملة الرقمية ” بتكوين ” بنسبة 1.09% إلى 7704.9 دولار، في الساعة الـ09:20 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما صعدت الوصيفة ” إثريوم ” بنسبة 0.3% إلى 606دولار، وزادت ” الريبل ” بنسبة 1.17% إلى 67 سنتًا، كما ارتفعت ” بتكوين كاش ” بنسبة 0.86% إلى 1141 دولار.

وتعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية وسط هذه الزيادات، مسجله 347.77 مليار دولار، وذلك وسط مناقشات داخلية بشركة الاستثمار الأمريكية ” فيدليتي إنفسمنتس “؛ لتعيين موظفين جدد لإنشاء بورصة للعملات الافتراضية جديدة.