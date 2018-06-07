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بالفيديو.. رجل يرعب حيواناته الأليفة بطريقة وحشية

بالفيديو.. رجل يرعب حيواناته الأليفة بطريقة وحشية
متابعات(صدى):

أثار رجل ضجة غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب قيامه بترويع حيواناته الأليفة بطريقة وحشية .

حيث تنكر رجل مرتديا زي نمر وقرر مفاجأة قطته وكلبه بمظهره الجديد، والتقط مقطع فيديو لرد فعلهما فظهر الحيوانان يركضان في ذعر بينما يتبعهما صاحبهما راكضاً على أربع .

وانتقد الكثيرين تصرف الرحل وترويعه الحيوانات بهذا الشكل ، مٌطالبين بمحاسبته .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 1 ساعة

يابطل لو كنت بطل ادخل الغابه وروع النمور والاسود هناك-

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