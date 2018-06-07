بالفيديو.. رجل يرعب حيواناته الأليفة بطريقة وحشية
أثار رجل ضجة غضب واستياء المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب قيامه بترويع حيواناته الأليفة بطريقة وحشية .
حيث تنكر رجل مرتديا زي نمر وقرر مفاجأة قطته وكلبه بمظهره الجديد، والتقط مقطع فيديو لرد فعلهما فظهر الحيوانان يركضان في ذعر بينما يتبعهما صاحبهما راكضاً على أربع .
وانتقد الكثيرين تصرف الرحل وترويعه الحيوانات بهذا الشكل ، مٌطالبين بمحاسبته .
,ااالسحاب،[ عدد التعليقات: 3843 ] نشر منذ 1 ساعة
يابطل لو كنت بطل ادخل الغابه وروع النمور والاسود هناك-