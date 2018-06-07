بالفيديو.. قناص يصيب جندي ليبي في درنة

طرابلس(صدى):

كشف مقطع فيديو نشره الإعلام الحربي التابع للقيادة العامة للجيش الليبي، عن لحظة إصابة أحد أفراد الجيش برصاص قناص في أحد محاور القتال بمدينة درنة.

وأظهر الفيديو الجندي الليبي وهو يسقط من فوق إحدى السيارات التي تتولى القتال ضد المسلحين؛ فيما أسرع زملائه بنقله للاطمئنان على صحته؛ بينما أكدت شعبة الإعلام الحربي الليبي أن المصاب بخير وصحته الآن جيدة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الجيش الليبي في الفترة الأخيرة من السيطرة على مناطق حيوية في محيط درنة ودخلت إلى عدد من أحيائها؛ فيما ينفذ الجيش عمليات عسكرية في مدينة درنة منذ مدة لانتزاعها من قبضة جماعات مسلحة توصف بالمتطرفة وبأنها قريبة من تنظيم ” القاعدة ” .