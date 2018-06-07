” تعليم الشرقية ” يعلن عن 50 وظيفة شاغرة بعدة مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، عن توفر 50 وظيفة بمسمى ” حارس مدرسة متلازم بالعمل مع الزوجة في مدارس البنات ” على بند المستخدمين بالمرتبة 31.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف ستكون متوفرة بالمدن التالية ” الدمام – الخبر – بقيق – القطيف – راس تنورة – الجبيل – النعيرية – الخفجي – العديد – قرية العليا ” .

كما أشارت إلى أن التقديم سيبدأ بدءاً من 22/09/1439هـ وحتى 28/09/1439هـ، وذلك وفقاً للشروط الاتية:

– أن يكون المتقدم من المواطنين.3

– أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 سنة ولا يزيد عن 50 سنة بالنسبة للرجل.

– أن لا يقل عن 22 سنة ولا يزيد عن 45 سنة بالنسبة للمرأة.

– أن يكون المتقدم مسجل بموقع الخدمة المدنية ” ساعد ” على الرابط التالي:هنا

– أن لا يكون المتقدم محال على التقاعد المدني أو العسكري مع إحضار ما يفيد ذلك.

– أن يكون المتقدم لائقاً صحياً، وكذلك خالي من السوابق.

– أن يجيد المتقدم الكتابة والقراءة، ويفضل من لديه مؤهل الشهادة الابتدائية.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية.

مع ضرورة إحضار صورة من المؤهل الدراسي إن وجد، وصورة من الهوية الوطنية، وصورة من دفتر العائلة، وصورة من الخبرات إن وجد.

وناشدت الإدارة من تنطبق عليهم الشروط وراغبين بالالتحاق بهذه الوظائف، التقديم بطلب الوظيفة عبر الرابط التالي:هنا