اندلاع حريق بناقلة وقود في ” تيماء ” .. والدفاع المدني يسيطر عليه

محمود البلوي(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة تيماء، من السيطرة على حريق اندلع فجر اليوم، في ناقلة وقود داخل إحدى المحطات التجارية، على طريق المدينة المنورة، 10 كيلومترات عن مدينة تيماء .

وبالتطرق للتفاصيل، أوضح النقيب عبدالعزيز بن فرحان الشمري، المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك، أنه تم انتقال الفرق اللازمة من إدارة الدفاع المدني بتيماء لموقع الحادث.

حيث اتضح أن الحادث عبارة عن احتراق ناقلة وقود بنزين، أثناء عملية تفريغ البنزين في الخزانات الأرضية للمحطة؛ مما أدى لاشتعال النيران واحتراق كلي في محلين تجاريين داخل المحطة وعدد من المركبات.

من الجدير بالذكر أنه تم إغلاق الطريق احترازيًا من قبل آمن الطرق؛ وذلك بتواجد المرور والدوريات الأمنية؛ لتنظيم السير وتأمين الموقع وبتأهب عدد من المسعفين وسيارات الإسعاف من الهلال الأحمر والشؤون الصحية.