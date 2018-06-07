المملكة تدين التفجير الانتحاري قرب مسجد شرقي النيجر

نايف السالم(صدى):

شنت جماعة بوكو حرام الإرهابية، هجمات انتحارية بشعة على ثلاث مناطق مختلفة بمدينة ديفا شرقي النيجر، يوم الاثنين الماضي الموافق 4 يونيو 2018م.

واستهدفت الهجمات الانتحارية إحدى المدارس القرآنية في المدينة والمساجد، مسفره عن 9 قتلى وعشرات الجرحى.

ومن جانبها أدانت المملكة، اليوم الخميس، بشدة التفجير الانتحاري قرب مسجد بمدينة ديفا، مستنكره استهداف المسلمين والمصلين والأطفال.

وقدمت وزارة الخارجية خالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب جمهورية النيجر، مؤكده دعم المملكة وتضامنها مع النيجر ضد الإرهاب والتطرف.