المزروعي عن ولي العهد: دعمه للشباب حافز لتقديم المزيد

نايف السالم(صدى):

علقت وزيرة دولة الإمارات لشؤون الشباب شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، اليوم، على الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الذي تم عقده في جدة أمس الأربعاء، برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد ابن زايد.

وأكدت ” المزروعي ” على حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان للشباب، يعد حافز كبير للجميع لتقديم المزيد لهم، مشيره إلى دور القيادة السعودية الإماراتية في صناعة مستقبل أفضل للشباب.

ونشرت صورة تجمعها بسمو ولي العهد، قائله ” على أرض وطن فيه كل الخير، ومع قادة يعملون بكل إخلاص لصناعة مستقبل أفضل للشباب.. سعدنا بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، دعم سموه الكبير للشباب حافز لنا جميعاً لتقديم المزيد… #معًاابداً في المصير، وصناعة المستقبل، ومعاً سنعمل نحن #أهل_العزم_لخدمة_أوطاننا “.

وكان مجلس التنسيق السعودي الإماراتي عقد أول اجتماعاته أمس الأربعاء، في جدة، معلنًا توقيع 20 مذكرة تفاهم لتنفيذ ” استراتيجية العزم ” كأحد المخرجات الرئيسية لخلوة العزم، و44 مشروعًا مشتركًا بين البلدين.

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