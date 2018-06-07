ارتفاع أسعار النفط وسط زيادة المخزونات الأمريكية

عادل الحربي (صدى):

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعًا في مستوياتها بالرغم من زيادة المخزونات الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي في الأول من مايو الماضي.

وارتفعت عقود خام برنت اسليم أغسطس بنسبة 0.73% عند مستوى 75.91 دولار للبرميل، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما صعدت أسعار عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.65% إلى مستوى 65.15 دولار.

وكانت إدارة معلومات الطاقة، أعلنت ارتفاع مخزونات النفط الأمريكية 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي إلى 436.6 مليون برميل، لافته إلى وصول إنتاج أمريكا من الخام إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي عند 10.8 مليون برميل يوميًا.