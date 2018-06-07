” الأرصاد ” تحذر من رياح نشطة وسحب ممطرة على 3 مناطق

عادل الحربي (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الخميس، إنذار متقدم لأهالي منطقة مكة المكرمة ” الليث، الشعيبة، المضيلف، القنفذة، الطريق الساحلي ما بين جدة والقنفذة ” من نشاط في الرياح السطحية؛ والذي يؤدي لإثارة الأتربة والغبار وشبه إنعدام في الرؤية الأفقية، وتبدأ الحالة من اليوم الخميس الساعة 9.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.

كما حذرت الهيئة أهالي منطقتي ” الباحة وعسير ” من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية، حيث تبدأ الحالة ابتداءُ من اليوم الخميس الساعة 13.00 للساعة 21.00 من نفس اليوم.