الرئيس الشيشاني يغادر المملكة بعد أدائه مناسك العمرة

علي القحطاني (صدى):

غادر الرئيس الشيشاني رمضان قديروف المدينة المنورة اليوم الخميس، بعد أدائه مناسك العمرة.

وكان في وداع الرئيس الشيشاني لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، ومدير شرطة المنطقة اللواء عبدالهادي بن درهم الشهراني، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة مشهور الحميد، وعدد من المسؤولين.