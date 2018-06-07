الإطاحة بتشكيل عصابي تخصص في سرقة المراكز التجارية وقت الإفطار

ماجد محمد(صدى):

ألقت شرطة جدة القبض على 5 أشخاص من جنسية عربية ومقيمون بطريقة غير نظامية ، تخصصوا في سرقة المراكز التجارية في أوقات إفطار العاملين.

وأعلنت شرطة مكة المكرمة ، أن الجهات المختصة بجدة نجحت في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المراكز التجارية في أوقات إفطار العاملين وأداء صلاة المغرب، وأحيلت القضية للنيابة العامة.

وأشار المتحدث الإعلامي لشرطة مكة إلى أن شرطة جدة تابعت عدة بلاغات، وقامت بتكثيف إجراءات البحث والتحري لتحديد هوية المتهمين، إلى أن نجحت في القبض عليهم.