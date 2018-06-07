مرشح للرئاسة التركية يقصف جبهة أردوغان ” الديكتاتوري “

أنقرة(صدى):

تحدى المرشح للرئاسة التركية محرم إينجه، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدعوته لمناقشة أبرز القضايا في قناة تلفزيونية، قائلا : ” تعال لنناقش القضايا على قناة تلفزيونية فإن لم تقبل دعوتي فأنت جبان ” .

وقصف إينجه جبهة أردوغان في تصريح له قائلا : ” عندما أصبح رئيس تركيا فلن أجعل 16 قناة تلفزيونية تخصص شاشاتها لتغطية أحاديثي وأعمالي كما يفعله الآن أردوغان ” .

كان حزب الشعب الجمهوري ” أكبر تشكيل للمعارضة في تركيا ” ، قد أعلن أن النائب البارز ” محرم إينجه ” المعروف بمواقفه الحماسية وخطبه النارية مرشح للانتخابات الرئاسية لمنافسة أردوغان في الاقتراع المرتقب في 24 يونيو.

وسيدلي الأتراك بأصواتهم في انتخابات برلمانية ورئاسية في الشهر الجاري، بعد أن أعلن أردوغان في أبريل إجراء انتخابات مبكرة.

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