” عبدالمانع العجمي ” يكشف عن إصابة طفلة بمرض تسبب في خروج الدود من جسدها

علي القحطاني (صدى):

كشف عبدالمانع العجمي، عضو فريق التعاون الخيري التابع للهيئة الخيرية الإسلامية، عن حالة مرضية ” صعبة ” تعاني منها طفلة يمنية الجنسية.

وأوضح المانع أن المرض الذي تعاني منه الطفلة يسبب تساقط جلد وجهها، مسببًأ ظهور تقرحات كبيرة في جسدها تسببت في خروج الدود من جسدها.

ونشر العجمي صورة توضح حالة الطفلة عبر حسابه بموقع التواصل ” تويتر ” – تعتذر ” صدى ” عن نشرها لصعوبة المشهد – ، مشيرًا إلى أن أحد المستشفيات الكبرى في الرياض رفضت استقبالها، على حد قوله .